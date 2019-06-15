منصة Hunting Dollars لربط أصحاب المشاريع الناشئة مع المستثمرين

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عند بدء التفكير في إقامة مشروع فإن صاحبه يحتاج إلى دعم مالي لذلك، فأحيانًا يمتلك صاحب المشروع التمويل الذاتي لفكرته، لكن في الكثير من الأحيان يحتاج الأمر إلى الحصول على استثمار إضافي للاستمرار بالعمل، وهو ما توفره بعض المنصات لكن بأشكال مختلفة بحسب طبيعة الاستثمار والمستثمرين والأفكار.

مؤخرًا، أطلقت جهة سعودية منصة تلائم احتياجات هذه الفئة وأطلقت عليها اسم Hunting Dollars لتكون مكانًا لالتقاء أصحاب المشاريع الناشئة مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم ولجميع مراحل المشروع.

وتعمل فكرة المنصة على طرح صاحب المشروع فكرته عليها وتحديد مرحلة المشروع وقتها سواء كان مجرد فكرة أو داخل حيز التنفيذ، أو اكتمل تطويره، أو حتى جاهز للاستخدام، وبذلك يستطيع المستثمر البحث في خريطة عالمية عن المشاريع في كل منطقة واختيار المشروع المناسب للاستثمار فيه.

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وبالطبع، فإن منصة Hunting Dollars متاحة للمهتمين من أصحاب المشاريع في جميع البلدان، كما يمكن للمستثمرين من كافة أنحاء العالم التواصل والاستثمار في المشروع المناسب..، وتعرض المنصة جميع المشاريع والأفكار لكن لا يستطيع صاحبها الوصول للمستثمرين، بينما يستطيع المستثمر الاطلاع على كافة الأفكار الموجودة.

ويقول القائمون على المنصة أنها متاحة برسوم اشتراك، وذلك لاستقطاب أصحاب المشاريع والمستثمرين الجاديين فقط دون غيرهم.

لكن بما أن المنصة سعودية، فإن أصحابها قرروا توفير رمز تسجيل مجاني متاح حتى 10 يوليو 2019 لجميع أصحاب المشاريع المهتمين في السعودية (MBSDREAM) ويمكن استخدامه عند التسجيل والوصول لخطوة الدفع، وهو رمز مختصر لاسم ولي العهد الأمير وصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان.

