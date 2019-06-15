مواطن يوضح لـ«عاجل» كيف استعاد أكثر من 300 ألف ريال حوّلها خطأ لفكّ كربة سجين

استعاد المواطن إبراهيم المرزح أكثر من 300 ألف ريال، حوّلها بالخطأ للمساهمة في تفريج كربة سجين عبر خدمة «فُرجت من أبشر».

وقال المواطن المرزح -في تصريحات لـ«عاجل»- إنه تفاعل فجر يوم الإثنين 29 رمضان، مع تغريدة تناشد التبرع لفك كربة والدهم، ليتواجد بينهم في العيد، مشيرًا إلى أنه قرر المشاركة عبر التبرع بمبلغ بسيط للمساعدة في فك كربة السجين.

وتابع: بعد أن حصلت على رقم فاتورة سداد المبلغ المتبقي لإطلاق سراح السجين ورقم المفوتر للفاتورة نشّطت رقم الفاتورة في تطبيق البنك، وظهرت لي قائمة سداد الفواتير العادية وأعلاها فاتورة المبلغ المتبقي للسجين، فحددت على أيقونة المبلغ بقصد ظهور صفحة أخرى لإدخال المبلغ الذي أريد التبرع به، إلا أنه تم تنفيذ سداد كامل المبلغ المتبقي للسجين من رصيدي البنكي وقدره 386675 ريال، وهي عبارة عن 95٪ من حقوق تقاعدية مالية عسكرية صرفت لي في 24 رمضان 1440هـ.

وأكد المرزح أن تفاعل المسؤولين في مديرية السجون مع حالته أثلج صدره، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا معه منذ أول يوم وقع فيه الخطأ وطمأنوه وشكروه على ما قام به من عمل خيّر، مؤكدين أن الخطأ وارد.

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وقال المواطن إنه تلقى وعدًا باسترجاع المبلغ خلال أيام، وهو ما حصل بالفعل، حيث استعاد في 6 شوال كامل المبلغ بشيك مصدق تم تسليمه له من قبل مسؤولي المديرية العامة للسجون بالمملكة.

وأشاد المرزح بخدمة «فُرجت مع أبشر» والتي وصفها بمشروع فيه أجر كبير لكونه عملًا إنسانيًّا تنظمه الدولة لمن يرغب في فعل الخير.

وكانت المديرية العامة للسجون أعلنت الأحد الماضي عبر حسابها الرسمي عن تسليم أول شيك بالفروقات المالية للمبالغ التي تم استلامها عم طريق الخطأ، وقالت: تفاعلًا مع بعض المستخدمين لفُرِجَتْ ممن سددوا أكثر من المبالغ التي ينوون سدادها عن طريق الخطأ، وبعد التحقق من عملياتهم، المديرية العامة للسجون تُسلِّم أول شيك بالفروقات المالية التي تم استلامها عن طريق الخطأ.