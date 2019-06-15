القبض على مواطن بالطائف سرق مركبة بداخلها طفل

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، القبض على مواطن سرق مركبة بداخلها طفل (3 أعوام) في محافظة الطائف، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، في بيان صادر عنه اليوم، إنه ضبط سيارة بعد سرقتها وبداخلها طفل في الثالثة من عمره، والقبض على الجاني وإعادة الطفل إلى ذويه بحالة صحية جيدة.
وأوضح أن شرطة محافظة الطائف تلقت بلاغًا عند الساعة 50:11 من صباح اليوم (الجمعة) يفيد بتعرض سيارة من نوع فورد للسرقة من شارع الفيصلية بمحافظة الطائف وبداخلها طفل عمره 3 سنوات، مؤكدة أنه تم على الفور الشروع في التحري والبحث عنها، ما أسفر عن رصدها وضبطها بحي الحوية مقابل إحدى المحطات وبداخلها الطفل بصحة جيدة، وهروب الجاني.
وأكد متحدث شرطة مكة، القبض على الجاني، وهو مواطن بالعقد الثاني من عمره، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
بدورها، أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، قائلة، إن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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