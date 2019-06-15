

واشنطن 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورجتوس في بيان صحفي إن الوزير بومبيو و رئيس الوزراء العراقي اتفقا على أن ايران هي المسؤولة عن مهاجمة ناقلتين نفطيتين في خليج عُمان.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أكد التزام الولايات المتحدة بدعم حرية الملاحة، ومساعدة العراق في بناء قواته الأمنية.

// انتهى //

06:10ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي يناقشان هاتفيًا العديد من القضايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.