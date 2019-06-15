رياضي / البرازيل تهزم بوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا



ريو دي جانيرو 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

فاز منتخب البرازيل على منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف بدون مقابل في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل.

وسجل أهداف البرازيل كل من فيليب كوتينيو في الدقيقتين 50 و53 وايفرتون سوسا سواريس في الدقيقة 85 .

وتلتقي البرازيل مع فنزويلا في المباراة التالية يوم الثلاثاء المقبل.

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06:05ت م

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