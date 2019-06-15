مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1440/10/12 هـ الموافق 2019/06/15 م واس

الجمعة 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م

05:40ت م

0117



www.spa.gov.sa/1934561 الجمعة 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م05:40ت م0117

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.