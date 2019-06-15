رابط الاستعلام المباشر عن أسماء مستفيدي الضمان الاجتماعي في شهر شوال 1440

أسماء مستفيدي الضمان الاجتماعي في شوال والذي يتم الإعلان عنهم عن طريق الدخول على رابط الاستعلام المباشر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للاستعلام عن مقطوعة شهر شوال 1440، في إطار حرص المملكة، الوزارة، على إعطاء المواطن محدود الدخل ممن تقدموا ببيان الحالة المادية والأسرية مبلغا من المال في حساب الوزارة ليتغلب على رفع الدعم وارتفاع الأسعار، الآثار السلبية لخطة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة.

ويأتي اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمواطن لتخفيف الآثار السلبية لرفع أسعار المحروقات وأسعار العديد من الخدمات، ورفع الدعم عن العديد من السلع في الشهور الأخيرة، والتي يأتي في إطار خطة المملكة الطموحة للإصلاح الاقتصادي لعام 2020، غير متناسية المواطن الذي يعاني من تلك الآثار السلبية، وتقوم الوزارة باستقبال طلبات” المساعدات المقطوعة” من المواطنين في فترة محددة، وتدرس الطلبات ومدى أحقية المتقدمين لتلك المقطوعة، ومن ثم تقوم بنشر أسماء المستحقين على رابط الاستعلام المباشر.

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رابط أسماء مستفيدي الضمان الاجتماعي في شوال

قامت وزارة العمل بنشر أسماء مستفيدي المساعدات المقطوعة في رمضان على رابط الاستعلام المباشر، وأعلنت على موقعها عن إيداع المبالغ المالية المستحقة لكل مستفيد في حسابه البنكي، ويتم الاختيار للمستفيدين بالأساس حسب الأقدمية في تقديم الطلب، الموجودين على قوائم الانتظار من مرات سابقة، وأحقية المواطن من غيره بتلك المساعدة.

قيمة الاستحقاق لمقطوعة الضمان الاجتماعي

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق السنوي الحد المانع الشهري 1 10.400 3000 ريال 2 11800 3405 ريال 3 13200 3810 ريال 4 14600 4215 ريال 5 16000 4620 ريال 6 17400 5025 ريال 7 18800 5430 ريال 8 20200 5835 ريال 9 21600 6240 ريال 10 23000 6645 ريال 11 24400 7050 ريال 12 25800 7455 ريال 13 27200 7850 ريال 14 28600 8265 ريال 15 30000 8670 ريال

رابط نظام جدارة 1440 || “الان” أسماء المرشحين للوظائف التعليمية..من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية

كيفية التعرف على أسماء مستفيدي الضمان الاجتماعي

قم بالدخول على رابط الاستعلام المباشر عن أسماء المستفيدين من المقطوعة . قم بإدخال رقم السجل المدني للمتقدم. قم بإدخال رمز التحقق. اضغط “عرض”.

يهدف نظام التضامن الاجتماعي التي قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة وضعه في السنوات الأخيرة لرفع العبء عن المواطن السعودين ممن له مشكلات اقتصادية ودخل أقل من الحد المانع، وأيضا مساعدة من طرأت عليه بعض الأحوال الاقتصادية الصعبة بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي.