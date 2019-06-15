الشؤون الإسلامية تعلن عن #وظائف بمختلف فروعها

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفر وظائف في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين، داعية الراغبين في الحصول على هذه الوظائف تقديم السيرة الذاتية عبر بريد الوظيفة الإلكتروني المراد التقديم عليها.

واشترطت الوزارة في مجال الدعوة حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير (جيد جداً)، ويفضل من لديه شهادات عليا، ويحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، ويكون التقديم عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أما في وظائف مراقبي المساجد وحراس الأمن اشترطت الوزارة أن لايقل العمر عن 18 سنة، والحصول على الشهادة الثانوية، ويفضل من لديه خبرة سابقة، والتقديم عبر البريد الإلكتروني الخاص بمراقبي المساجد: [email protected]، والبريد الإلكتروني الخاص بالحراسات الأمنية: [email protected] .

كما يشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية..، وحسن السيرة والسلوك, علمًا بأن آخر موعد للتقديم 24 / 10 / 1440هـ.

الجدير بالذكر أن هذه الوظائف تأتي في إطار رغبة الوزارة في استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة للعمل في ديوانها وفروعها، تحقيقًا لرسالتها وأهدافها السامية في خدمة بيوت الله تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.





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