الفالح: المملكة ملتزمة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية

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قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن المملكة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية. وأضاف أن المملكة ملتزمة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية..، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.





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