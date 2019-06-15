تعرّف على فصائل الدم الثماني وأي منها يستفيد من الآخر

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يحتفل العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في 14 يونيو من كل عام، لزيادة الوعي بالحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام؛ من أجل تأمين وتوفير وضمان جودة الدم ومنتجاته للمرضى المحتاجين.
وحرصت وزارة الصحة مشاركة منها في تلك المناسبة، على التعريف بفصائل الدم وهي ثمانية (+A و+O و+B و+AB و-A و -O و -B و -AB).
وأفادت أن حامل فصيلة -O يمكنه التبرع لجميع الفصائل، وحامل فصيلة +A يستطيع التبرع لحاملي فصيلتي +AB و+A، أما حامل فصيلة +O فيمكنه التبرع لحاملي فصائل +O و+A و+B و+AB.
أما حامل فصيلة +B فيستطيع التبرع لحاملي فصيلتي +AB و+B، في حين لا يستطيع حامل فصيلة +AB التبرع إلا للأشخاص المطابقين له في الفصيلة.
وفيما يتصل بحاملي فصيلة -A، فيمكنهم التبرع لفصائل -A و+A و+AB و-AB، أما حامل فصيلة -B فيستطيع التبرع بالدم لحاملي فصائل -B و+B و+AB و-AB، وأخيراً فإن حامل فصيلة -AB يمكنه التبرع لحاملي فصيلتي -AB و+AB.
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