فيديوجراف.. أغلى 10 أهداف في تاريخ كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حفلت بطولة كأس أمم أفريقيا بالعديد من الأهداف المهمة والتاريخية، ومنها أهداف لم تكن فقط حاسمة لكنها منحت المنتخبات التي سجلتها ألقاباً.

وتضم القائمة الكثير من الأهداف، ومن أهمها للجماهير التونسية على سبيل المثال هدف زياد جزيري الذي قاد نسور قرطاج للفوز 2-1 على المغرب في نهائي 2004، وإحراز أول لقب في تاريخها.

ومن جانبه، سجل البديل محمد ناجي "جدو" هدفاً متأخراً ضد غانا ليقود مصر للقبها السابع في 2010.

ومن الأهداف الحاسمة والقاتلة التي كانت ضد الفراعنة هدف الكاميروني فينسنت بوبكر الذي جاء قبل دقيقتين من نهاية نهائي 2017 ليقود الأسود غير المروضة للفوز 2-1 على مصر وإحراز اللقب.

"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي أهم 10 أهداف حاسمة في تاريخ كأس أمم أفريقيا.