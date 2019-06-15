- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم زورق إيراني استهدف طائرة مسيرة أمريكية قبيل هجوم خليج عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
زورق إيراني استهدف طائرة مسيرة أمريكية قبيل هجوم خليج عمان
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد مسؤولون، في تصريحات إلى قناة سي إن إن، أن زورقًا إيرانيًّا استهدف طائرة مسيرة أمريكية قبيل هجوم خليج عمان على ناقلتي النفط.
وفي سياق آخر، كشف مصدر أمريكي مسؤول، بحسب سي إن إن، رصد طائرة أمريكية بدون طيار “درون” اقتراب زوارق إيرانية من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان، قبل وقوع الهجوم.
لكن المصدر لم يوضح إذا ما كانت الطائرة الأمريكية بدون طيار قد صورت الزوارق الإيرانية وهي تقوم بهجوم فعلي على الناقلتين.
وأضاف المصدر أن الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز “MQ-9 ريبر”، وأطلقت صاروخ أرض جو لكنه لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء.
وتابع المصدر بالقول: إنه في الأيام السابقة للهجوم على ناقلتي النفط، تم إسقاط طائرة ريبر أمريكية بدون طيار في البحر الأحمر من قبل؛ ما يعتقد أنه صاروخ إيراني أطلقه الحوثيون.
كانت هذه تفاصيل خبر زورق إيراني استهدف طائرة مسيرة أمريكية قبيل هجوم خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.