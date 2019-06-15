شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبها يقهر «الإرهاب» .. الطيران مستمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)@abowajan

خابت محاولات المليشيات الحوثية الإيرانية، وهي تُكرّر محاولة استهداف مطار أبها الإقليمي في إيقاف حركة الطيران، بعد أن صرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس (الجمعة)، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار «مسيّرة»، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وأكد عدد من المسافرين الذين التقتهم "الخليج 365" في المطار بعد إفشال استهداف المطار بطائرات مسيرة أن العمل يسير بشكل طبيعي، وانتظام في رحلات القدوم والمغادرة.

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وأوضحوا أنهم ينهون إجراءات سفرهم بشكل طبيعي، وألا تأثير لمحاولات المليشيات الحوثية الإيرانية البائسة على حركة الملاحة.

وأشاروا إلى ثقتهم الكبيرة في قدرات القوات الجوية التي أجهضت كل المحاولات الحوثية الإجرامية.

وأكدوا أن مطارات المملكة ستبقى آمنة، بفضل العمل على تحصينها؛ لأن لا هدف للمليشيات الحوثية إلا استهداف المدنيين والتأثير على مصالحهم، بعد أن فشلوا في الجبهات وتكبدوا خسائر كبيرة في صفوفهم وعتادهم على أيدي أبطال جميع القوات العسكرية، وقوات التحالف وتحديداً الطيران الذي طاردهم إلى جحورهم، ودمَّر قواعد الصواريخ ومخازن الأسلحة، وقتل القيادات الإرهابية.