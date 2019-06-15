شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل بيشة: حدودنا خط أحمر ونهاية الحوثي وشيكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف محمد العمودي إبراهيم الأكلبي سياف الشهراني (بيشة)

أكد مشايخ ونواب وأعيان وأهالي محافظة ومراكز بيشة لـ«الخليج 365»، وقوفهم صفاً واحداً قلباً وقالباً خلف القيادة الرشيدة في حربها المتواصلة ضد كل أشكال الإرهاب وعلى جميع المستويات، ودعمهم التام لما تتخذه القيادة من خطوات وإجراءات للمحافظة على الثوابت الدينية والمكتسبات التنموية والاستقرار وحفظ الوطن ضد كل من يحاول زعزعة أمنه واستقراره.

واستنكروا ما قامت به المليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية من استهداف المدنيين بمطار أبها بمقذوف، وإرسال العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على عدد من مدن المملكة، وأن نهايته باتت قريبة، بعد حالة الإفلاس السياسي والعسكري التي وصل إليها.

وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بما يقومون به جنودنا البواسل المرابطون على الحد الجنوبي من الذود عن الوطن مقدمين الغالي والنفيس لحماية الوطن ومقدراته.

وقال شيخ قبائل بني واهب شهران محمد الفويه: «العمل العبثي الذي قامت به المليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية باستهداف المدنيين في مطار أبها الدولي ليس أكثر من ظاهرة صوتية بائسة».

وأشار إلى ثقته التامة في قدرات الدفاع الجوي وقطاعاتنا العسكرية والأمنية كافة التي صدت هذا العدوان، والتي تحمي وتدافع عن بلاد الحرمين الشريفين بكل قوة واقتدار، ما يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستنكر شيخ قبائل أكلب علي آل عطيان الاعتداء على مطار أبها من قبل الجماعة الحوثية الإرهابية.

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وأضاف: «نحن جنود رهن إشارة قائد مسيرتنا نبذل أرواحنا وكل ما نملك فداء لهذا الوطن الغالي وخدمة الحرمين الشريفين وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وأكد شيخ شمل قبائل الرمثين سلطان بن شكبان، أن الهجوم الغادر من الميليشيات الحوثية الإيرانية على مطار أبها الدولي، وإرسال 5 طائرات مسيرة باتجاه مطار أبها الدولي وخميس مشيط، لا يدعو للقلق بفضل قوة دفاعاتنا الأرضية فهذه بداية النهاية لهم، وما ضربهم لمواقع المطارات، وتجمع المواطنين الأبرياء إلاّ دليل على قرب نهايتهم وإفلاسهم.

ولفت قائلا: «إننا نشعر بالفخر الكبير والاعتزاز العظيم، بجهود قواتنا المسلحة، وجنودنا البواسل، على الحد الجنوبي وأبطالنا في الدفاعات الجوية التي تتصدى لفرقعاتهم التي لا تخيف الأطفال، وسيكون النصر لنا قريباً».

وأفاد شيخ قبائل بني سلول مشاري الصعيري، أن قدرة وكفاءة الدفاعات السعودية على التصدي للصواريخ الحوثية ولـ5 طائرات مسيرة باتجاه مطار أبها الدولي وخميس مشيط وتدميرها ليس بالجديد، فالقوات السعودية أسقطت ما يتجاوز الـ200 صاروخ وطائرة موجهة.

وذكر شيخ قبيلة معاوية خالد بن لزهر، أن إطلاق الميليشيات الحوثية الإيرانية المقذوف على مطار أبها وإرسال الطائرات المسيرة، هو نتيجة الإفلاس العسكري والسياسي ونهاية هذه الزمرة الإرهابية الخبيثة قريباً على أيدي أبطالنا الشجعان.

ووصف شيخ قبيلة بني جهم فايز المقيطيف، العملية الإجرامية التي نفذتها المليشيات الحوثية من استهداف المدنيين بأنها تأتي في سياق محاولاتها اليائسة المدعومة من النظام الطائفي الإرهابي الإيراني.

وقال شيخ قبائل بني منبه شهران عبدالله بن عمير: «استهداف المناطق الآهلة بالسكان والمدنيين عمل جبان، ويشكل تحدياً صارخاً وانتهاكاً للأعراف والقيم الدولية وتهديداً سافراً للأبرياء من المدنيين، وعملاً يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي للدول المجاورة».