شكرا لقرائتكم خبر عن 150 خيمة و1000 بطانية لـ400 نازح و100 أسرة متضررة من السيول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حضرموت، لحج) okaz-

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في محافظات يمنية عدة، إذ جرى أمس توزيع 50 خيمة و400 بطانية للنازحين في مديريتي العبر والغران بمحافظة حضرموت، استفاد منها 400 نازح متضرر من السيول.

ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز، التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة في محافظات يمنية عدة.

وفي السياق، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية في محافطة لحج، تضمنت 100 خيمة و200 بساط و600 بطانية، استفادت منها 100 أسرة نازحة ومتضررة من السيول. وقدم رئيس وحدة النازحين بالمحافظة عمر الصماتي شكره وتقديره للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على هذا الدعم الإيوائي العاجل المقدم للنازحين بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.