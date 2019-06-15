شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: 164 مليون ريال لتطوير مستشفى الملك فهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد العدل (القصيم) k1430sa @

أعلن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق الخمعلي، أمس الأول، الانتهاء من مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة (بريدة)، الذي تبلغ تكلفته قرابة الـ164 مليون ريال، شملت تطوير جميع أقسام المستشفى الطبية والإدارية.

وأكد المدير العام مطلق الخمعلي، أن استكمال جميع عناصر مشروع تطوير البنية التحتية ستكون له إضافة مميزة على الخدمات العلاجية بالمنطقة لكون المستشفى أحد المستشفيات المرجعية بالمنطقة، ويضم عدة تخصصات طبية مهمة.

وبين أن استكمال مشروع تطوير البنية التحتية يأتي امتدادا للدعم السخي لحكومتنا الرشيدة، بمتابعة أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ونائبه؛ الأمر الذي انعكس على تميز المخرجات الصحية بالمنطقة.

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من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة المهندس عبدالعزيز السلوم: «استكمال مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي، يدل على الاهتمام والمتابعة المستمرين من قبل المدير العام للشؤون الصحية وفريق العمل بإدارة الشؤون الهندسية بالمنطقة لدورهم البارز والجهد الكبير بهذا الجانب».

وكان المهندس السلوم، وعدد من القيادات الصحية، قد اطلعوا على جاهزية مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بعد استكمال جميع مراحل المشروع.

وقدم مدير المستشفى الدكتور تركي المقبل شرحا عن تفاصيل مشروع البنية التحتية بأقسام المستشفى والتعرف على ما وصل إليه المشروع، وتقديم عرض مرئي عن المشروع والجهود التي بذلت خلاله، شملت تحديث الأقسام الطبية والإدارية بأحدث التجهيزات الطبية التي تساهم في رفع الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين.