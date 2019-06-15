شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف زهرة تزيّن انطلاق مهرجان ورد الباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

انطلقت فعاليات مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى، برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وتنظمه أمانة الباحة؛ ممثلة في بلدية محافظة القرى، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الفنية، بحضور محافظ القرى خالد العبيلان، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي ووكيل أمين منطقة الباحة المهندس منصور الباهوت، ورئيس بلدية محافظة القرى المهندس سعيد الزهراني، وذلك في منتزه الثروة الوطني بالمحافظة.

وتجول الحضور في موقع المهرجان الذي يقع على مساحة 4000 متر مربع وشاهدوا أنواعاً من الورد تتضمن بفتة من أربعة ألوان والأمرينس، الشرانيا، وزيينيا، وزهور حولية، بلغ مجملها نحو 250 ألف زهرة، كما تجول الحضور في المعرض المصاحب الذي يضم العديد من الأركان التي تهتم بالورد والعطور ومنتجاتها.

وأعرب محافظ القرى خالد العبيلان في كلمته خلال الحفل المقام بهذه المناسبة عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه واهتمامه بالمهرجان. وأشار إلى أن الهدف من إقامة المهرجان هو تحقيق ما يطمح إليه سمو أمير منطقة الباحة في التوسع في المسطحات الخضراء والحفاظ على الهوية الزراعية ودعم السياحة في المنطقة، مستعرضاً ما تتميز به المنطقة من مقومات زراعية وسياحية.

وبيّن العبيلان أن المهرجان يستمر 7 أيام وسيشهد العديد من الفعاليات المنوعة التي تلبي مختلف فئات المجتمع وتشمل المسابقات والأمسيات والمعارض، معرباً عن شكره لكافة الجهات المنظمة والمشاركة في المهرجان على جهودهم في دعم المهرجان والتنظيم.