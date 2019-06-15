شكرا لقرائتكم خبر عن برامج صيفية لـ1600 شاب وشابة بجامعة طيبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تنظم جامعة طيبة؛ ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، برامج تدريبية وثقافية وتعليمية، خلال فترة الصيف لمجتمع المدينة المنورة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود أن الجامعة تحرص على تقديم الكثير من الفعاليات الصيفية إلى مجتمع المدينة، بالتزامن مع فتح باب القبول للدراسة الجامعية في التخصصات المختلفة للعام القادم، وأولت الجامعة اهتماماً بالشباب والشابات وعملت على تنظيم هذه البرامج التدريبية الصيفية لصقل مهاراتهم وتنمية معارفهم، إذ تبدأ البرامج في 13 شوال الجاري، وتستمر حتى نهاية عطلة الصيف.

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وبين أن البرامج تستهدف أكثر من 1600 شاب وشابة من مجتمع المدينة، كما ستقدم أكثر من 20 برنامجاً مختلفاً ونوعياً خلال عطلة الصيف تشمل برامج ثقافية وتعليمية وأسرية.

وقال آل مسعود: «البرامج التدريبية تقدم من خلال عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع عدد من الكليات والأقسام العلمية المتخصصة، وتشمل كلية الآداب قسم اللغات والترجمة لتقديم اللغة الإنجليزية واللغة الصينية، كما تقدم كلية إدارة الأعمال دورات في التسويق، والمبيعات، وكلية علوم الأسرة في الفنون، والحاسب الآلي التي تقدمها كلية علوم وهندسة الحاسب، ودورات في الإعلام، إضافة إلى كلية التربية التي تقدم عددا من الدورات الفنية».

ونوه آل مسعود إلى أن عدد المدربين الذين سيقدمون الدورات 18 مدربا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.