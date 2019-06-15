شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتقديم خدمات «فاز» لأموال القاصرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

رعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، توقيع اتفاقية خدمات «فاز»، وقعها رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا والرئيس التنفيذي لشركة «علم» الدكتور عبدالرحمن الجضعي، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي.

وتتضمن الاتفاقية تقديم خدمات متكامله للهيئة تحت مسمى «فاز»، وحلول تقنية وتنفيذ أعمال مشتركة في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات لخدمات متطورة للمشمولين بنظام الهيئة، وخدمات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والخاصة.

وأشاد الدكتور آل الشيخ بالتعاون مع شركة «علم» بهذه الاتفاقية التي ستسمح بخدمات رقمية متنوعة في المجالات التقنية والربط الإلكتروني والإجراءات التي ستساهم في تطوير العمل بالأنظمة المتبعة في الهيئة، سعياً لتحسين خدمات الهيئة على أعلى مستوى من الدقة والمهنية وفق متطلبات رؤية 2030.