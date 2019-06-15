شكرا لقرائتكم خبر عن «الحملة المشتركة»: ضبط 3320518 مخالفاً وترحيل 826141 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة حتى نهاية أمس الأول (الخميس)، 3320518 مخالفاً، منهم 2588737 مخالفاً لنظام الإقامة، و511983 مخالفاً لنظام العمل، و219798 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 55897 شخصاً، 48% منهم يمنيون، و49% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2458 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، و3918 شخصاً متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، و1339 مواطناً تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1301 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 38 سعودياً.

وبين تقرير الحملة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 16435 وافداً مخالفاً، منهم 13841 رجلاً، و2594 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 478179 مخالفاً، وإحالة 434594 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 552362 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 826141 مخالفاً.