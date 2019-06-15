اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض



نيويورك 11 شوال 1440هـ 14 يونيو 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 17.16 نقطة، أو 0.07%، إلى 26089.61 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 4.66 نقطة، أو 0.16%، ليغلق عند 2886.98 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضًا 40.47 نقطة، أو 0.52%، إلى 7796.66 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على مكاسب، مع صعود ناسداك 0.71% وستاندرد آند بورز 0.48% وداو جونز 0.41%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.