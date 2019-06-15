سياسي / بوتين ورحمان يبحثان آفاق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وطاجيكستان



دوشنبه 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمان اليوم تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، حسبما أفادت رئاسة طاجيكستان.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة فقد أشار رحمان إلى أهمية اللقاءات والمحادثات رفيعة المستوى بالنسبة لتطور العلاقات بين الدول.

ونقل المكتب عن الرئيس الطاجيكستاني قوله "أنا واثق من أن لقاءنا الجديد سيعطي زخمًا ملموسًا لهذه العملية".

وذكر المكتب في بيان أن رئيسي الدولتين أعربا عن ارتياحهما لنتائج زيارة رئيس طاجيكستان إلى روسيا في أبريل الماضي، وتطبيق الاتفاقات الموقعة بين البلدين سابقًا في مختلف مجالات التعاون الثنائي.

ووصل بوتين إلى العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه للمشاركة في قمة "مؤتمر التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا".

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