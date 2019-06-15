السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يستقبل منسق التجمع من أجل السيادة



بيروت 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم في بيروت منسق التجمع من أجل السيادة في لبنان نوفل ضو.

وثمّن ضو خلال اللقاء الدور القيادي للمملكة الذي تتولاه في مواجهة المشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة استقرار المنطقة, مؤكدًا التضامن مع المملكة وتأييد مواقفها في مواجهة هذا المشروع.

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