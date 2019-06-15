السعودية اليوم / اختتام أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين بتونس



تونس 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

اختتمت بتونس العاصمة اليوم، أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين، بمشاركة المئات من الشخصيات الصحفية ينتمون إلى 187 نقابة وجمعية صحفية في 140 دولة.

وأكد المؤتمر الذي انتخب المغربي يونس مجاهد رئيسًا جديدًا للاتحاد، العمل على حماية الصحفيين ودعم المكتسبات التي تمّ تحقيقها في مجال حرّية الصحافة ومجابهة خطر التراجع عنها في عدد من الدول، داعيًا إلى إرساء صحافة جيّدة وذات مصداقيّة في العالم.

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