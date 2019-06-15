السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة تباشر سرقة مركبة وتعيد طفلاً بداخلها لذويه // للصحف //

الطائف 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، بأن شرطة محافظة الطائف باشرت بلاغا عند الساعة 11:50 من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 / 10 / 1440 هـ عن تعرض سيارة من نوع فورد للسرقة من شارع الفيصلية بمحافظة الطائف وبداخلها طفل عمره 3 سنوات ، حيث أسفرت إجراءات التحري والبحث عنها بفضل الله عن رصدها وضبطها بحي الحوية مقابل محطة السواط وبداخلها الطفل الذي تمت إعادته الى ذويه بصحه جيدة . وبتكثيف البحث عن الجاني الذي حاول التخفي عن أنظار رجال الأمن تم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من عمره حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وشرطة منطقة مكة المكرمة ، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل .

Advertisements

// للصحف // // انتهى //

00:10ت م

0110



