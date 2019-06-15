السعودية اليوم / اختتام أعمال المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء في صوفيا

صوفيا 11 شوال 1440هـ الموافق 14 يونيو 2019م واس
اختتمت في العاصمة البلغارية صوفيا مساء اليوم أعمال المؤتمر السادس لوكالات الأنباء، الذي نظمته وكالة الأنباء البلغارية (BTA).
وعبر رئيس المؤتمر للدورة الحالية رئيس وكالة الأنباء البلغارية مكسيم منشف عن شكره وتقديره للوفود المشاركة في المؤتمر، والأطروحات التي عرضت في جلساته التي استمرت ليومين، متمنياً أن تحقق تطلعات وكالات الأنباء الرسمية والخاصة، وأن تسهم في رفع مستوى المحتوى الإخباري في جميع المنصات بما يحقق انتشاراً أوسع لجميع الوكالات الإخبارية.
وقد صاحب المؤتمر معرضاً ميدانياً للصور، شاركت فيه وكالة الأنباء السعودية بصورة متميزة للحرم المكي .
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23:30ت م
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