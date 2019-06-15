السعودية اليوم / القبض على 9 متهمين بتشكيل تنظيم إجرامي لسرقة المركبات // للصحف //



الرياض 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على تسعة متهمين، مواطن ونازح وسبعة أشخاص من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة.

وأقر المتهمون بسرقة (60) مركبة في أربع مناطق مختلفة بالمملكة، وضبط ما بحوزتهم (17) مركبة مسروقة. وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

// للصحف // // انتهى //

22:27ت م

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