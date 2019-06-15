السعودية اليوم / الأحوال المدنية بالقصيم تعلن مواعيد عمل استقبال المستفيدين



بريدة 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس بريدة 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس أعلنت الإدارة العامة للأحوالِ المدنية بمنطقةِ القصيم عن مواعيدَ العمل الخاصةِ بها لاستقبال العُملاء والمستفيدين من الخدمة للرجال والنساء ، حيثُ ستكون مواعيد العمل من الساعة الثامنةِ صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك في مقرِّ الأحوال المدنية الفرع الرئيس ببريدة وفرع العثيم، وبمُحافظةِ عنيزة, ومحافظة الرس, علمًا أن فرع الأحوال المدنية بمحافظة عُنيزة يستقبلُ الرجال فقط طيلةَ شهرِ شوال الجاري وسيتم العمل المسائي بالقسمِ النسائي انطلاقاً من شهر ذو القعدة ١٤٤٠ هـ بإذنِ اللهِ تعالى. // انتهى // 19:52ت م 0092





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