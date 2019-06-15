السعودية اليوم / إزالة تعديات على أراضي حكومية بالطائف



الطائف 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية "بلدية جنوب الطائف" أعمال إزالة لتعديات على أراضي حكومية بيضاء بمنطقة كلاخ بمساحة 700 ألف متر مربع.

وتمثلت التعديات المخالفة في إقامة شبوك وغرف من الصفيح وأحواش وحضائر للأغنام وعقوم ترابية ومنشآت من الصفيح وغيرها من أشكال التعدي الغير نظامية.

وأوضحت أمانة الطائف أن البلدية الفرعية تابعت أعمال التعدي بالمنطقة ورصدت إحداثات وتعديات مختلفة يجري العمل فيها خارج أوقات الدوام الرسمي، فيما جرى التأكد من عدم ثبوت ملكية الأرض للمعتدي، كما جرى إنذاره بسرعة إخلاء المنطقة من الإحداثات فوراً، ولم يتجاوب مع الأمانة، وباشرت الآليات ازالة التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة قوة أمنية.

وحذرت الأمانة أنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة الغير نظامية والتي تبدأ بأحواش عشوائية للأغنام وغرف من الصفيح ثم تتحول إلى إحداثات مخالفة على شكل عقوم ومنازل سكنية واستراحات وأحواش من البلوك وغيرها، مما يستدعي التدخل السريع حفاظاً على الأراضي الحكومية البيضاء، وتتابع أمانة الطائف المواقع التي تتم ازالتها من خلال الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية.

// انتهى //

18:41ت م

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