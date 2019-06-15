يسعي بنك التنمية الإجتماعية على تقديم القروض، لمساعدة الأسر محدودي الدخل الذين يواجهون مسؤليات صعبة، وذلك فى ظل الأحداث التى تمر بالمملكة العربية السعودية، حيث تسعى المملكة لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض، ومن هذه القروض قرض آهل، والذي يعطي القروض للرجال والنساء دون أي فوائد أو رسوم، وتصل قيمة القرض إلى 60 ألف ريال، وفترة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات، ويهدف بنك التنمية الإحتماعية إلى إنشاء مصادر تمويلية، لمساعدة الأسر من أصحاب الدخل المحدود على تحسين مستواهم المعيشي، ونعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية طريقة التقديم على قرض آهل، وشروط الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية الإجتماعية.

الفئات المستحقة للحصول على القرض

الفئات الخاصة.

الأسر.

النساء الأرامل والمطلقات.

الرجال سواء متقاعدين أو مواظفين.

الترميم.

خطوات التقديم على قرض آهل بنك التنمية الإجتماعية

أولا قم بالدخول إلى موقع بنك التنمية الإجتماعية من هنا.

ثم قم بالضغط على التقديم الإلكترونى.

مميزات قرض آهل

من مميزات قرض آهل أنه دون فوائد أو رسوم.

يمكن الحصول على القرض أكثر من مرة، وذلك بناءً على قرارات البنك.

فترة سداد القرض تصل إلى خمس سنوات.

يصل مبلغ القرض إلى 60 ألف ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية الإجتماعية

أن يكون المقترض قد أتم خمس سنوات من تاريخ إنتهاء القرض السابق.

يُمنح القرض للنساء الأرامل والمطلقات.

يُمنح للرجال سواء متقاعدين أو مواظفين.

← إقرأ أيضاً: