شكرا لقرائتكم خبر عن أشرفي مُخاطباً الحوثيين: نقف خلف السعودية.. ولن تنجحوا إلى يوم الدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

وجَّه رئيس مجلس علماء باكستان طاهر محمود أشرفي، في مقطع فيديو، رسالة إلى المليشيات الحوثية التابعة لإيران فى اليمن والداعمين لها، ومن يتامر ضد المملكة، مفادها أن العالم العربي والإسلامي يقف خلف المملكة العربية السعودية قِبلة المسلمين وخلف قيادتها.

وقال أشرفي: «رسالتي إلى الحوثيين ومن يقف ورائهم ويدعمهم، أن البلد المُقدَّس أرض الحرمين الشريفين قبلتنا ومركزنا ومركز العالم العربي والإسلامي، والصواريخ التي ترسلونها استطاعت قوات المملكة التصدي لها».

وأضاف: «نعلم أن هدفكم مكة المكرمة والمدينة المنورة، ونحن جميعاً جنود لخادم الحرمين الشريفين، ولن تنجحوا إلى يوم الدين».