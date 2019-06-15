الداخلية: ضبط 3 ملايين و320 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية ضبط ثلاثة ملايين، و320 ألفًا و518 مخالفًا، لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال حملات ميدانية شنتها على مدار 19 شهرًا.

جاء ذلك خلال حملات ميدانية مشتركة شنتها «الداخلية» على مدار 19 شهرًا و14 يومًا؛ حيث انطلقت يوم 26/ 2/ 1439 هـ حتى نهاية يوم الخميس 10/ 10/ 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وبلغ إجمال المخالفين لنظام الإقامة، مليونان و588 ألف و737 مخالفًا، فيما وصل عدد المخالفين لنظام أمن الحدود 219 ألف و798 مخالفًا، ووصل عدد المخالفين لنظام العمل 511 ألف و983 مخالفًا.

كما وصل إجمال المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، 55 ألف و897 مخالفًا بينهم 48 % يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى.

كما تم ضبط ألفين و458 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمال المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، ثلاثة آلاف و918 شخصًا، كما وصل عدد الموقوفين المتورطين في نقل وافدين مخالفين للأنظمة، إلى ألف و339 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ألف و301 مخالف منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق 38 آخرين.

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ويخضع حاليًا للإجراءات تنفيذ الأنظمة 16 ألفًا و435 وافدًا مخالفًا، بينهم 13 ألف و841 رجلًا، وألفان و594 امرأة.

وتم توقيع العقوبة الفورية، بحق 478 ألف و179 مخالفًا، وإحالة 434 ألف و594 مخالفًا للحصول على وثائق السفر، وإحالة 552 ألف و362 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 826 ألف و141 مخالفًا.

كان وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أكد نجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك؛ للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وذلك خلال استقباله لرجال الأمن من منسوبي الوزارة ورئاسة أمن الدولة، المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440هـ، في مكة المكرمة.