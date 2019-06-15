خدمات الأحوال المدنية بالقصيم.. من 8 صباحًا ولمدة 12 ساعة

أوضحت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة القصيم، مواعيد العمل الخاصة بها.

وستكون مواعيد العمل بالإدارة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وذلك في مقر الأحوال المدنية في الفرع الرئيسي، وفرع العثيم مول في مدينة بُريدة، ومحافظتي عنيزة والرس؛ لاستقبال العملاء والمستفيدين من الخدمة للرجال والنساء.

وسيستقبل فرع الأحوال المدنية في محافظة عُنيزة، الرجال فقط طيلة شهر شوال الجاري، وسيتم العمل المسائي بالقسم النسائي؛ انطلاقًا من شهر ذي القعدة المقبل.

يُذكر أن الأحوال المدنية تواصل تنفيذ خطة التوسع في افتتاح المكاتب النسائية بجميع مناطق المملكة، وسط متابعة مستمرة من قبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود؛ بهدف خدمة المواطنات وتسهيل الإجراءات عليهن؛ لإنهاء معاملتهن بكل يسر وسهولة.

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وفي أبريل الماضي، بدأت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوفة خدماتهم، عبر حجز موعد إلكتروني.

وخصصت خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوفة خدماتهم، وتشمل قائمة المعاملات التي يمكن تنفيذها لدى مكاتب وفروع الأحوال المدنية، بعد هذه الخطوة «إضافة الأبناء، واستخراج شهادة ميلاد لهم، وإضافة الزوجة على سجل الزوج، وكذلك إصدار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة والأبناء...».

ووكالة الأحوال المدنية معنيّة بتسجيل المواطنين والمقيمين، وضبط الواقعات المدنية المختلفة، وإتاحتها لهم وللجهات ذات العلاقة بمصالحهم بكل الصور والأدوات المناسبة والمتاحة والمطلوبة، وتتعدد مهامّ وكالة الوزارة للأحوال المدنية وفروعها.

وتشمل قائمة المهامّ، التي تقوم بها «تطبيق نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما، وتطبيق نظام الجنسية العربية السعودية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما، وضبط الحالة المدنية لكل مواطن، وقيد وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية في حياته في السجلات المخصصة لذلك، وكذلك قيد الواقعات المدنية للمقيمين والزوّار والحجاج، وإصدار بطاقات الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) سجلّ الأسرة، وشهادات الميلاد والوفاة».