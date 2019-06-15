“جدة” تكشف عن حقيقة افتتاح ملهى ليلي حلال بالسعودية

تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت جدلًا كبيرًا بين روادها، بشأن افتتاح فرع ملهى ليلي بمدينة جدة السعودية، وعبر الكثير عن استيائهم من هذا الخبر.

وكان قد انتشر مقطع فيديو لشخص مجهول، يصور إجراءات تجهيز المكان، ووصفه بالديسكو المحترم للعائلات، كما أنه يحتوي على بار حلال.

وقد نفى المشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبو زنادة تلك الأنباء بشكل قاطع، مشيرًا أنه ليس هناك أي أفعال مخلة بالآداب أو الذوق العام وأعراف المجتمع بفاعليات موسم جدة، ولفت أن ما أشيع من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات وأن فعاليات وايت كلوب، ونيكي بيتش متقيدون بالأنظمة والتشريعات المعمول بها بالمملكة.

ودعا أبو زنادة المواطنين إلى عدم الانسياق خلف مروجي الفيديوهات مجهولة المصدر، والتعرف على الأنباء الصحيحة من خلال القنوات الرسمية لموسم جدة، للحصول على المعلومات المتعلقة بفاعليات الموسم بصورة دقيقة.

وكانت اللجنة المنظمة لفاعليات موسم جدة أطلقت أكثر من 150 فعالية، بأسعار تنافسية مخفضة بنسبة 25%، لتعزيز إسهام المملكة بمجالات الفنون والرياضة والثقافة والترفيه الذي تشهدت المدينة من يوم 8 يونيو إلى 18 يوليو.