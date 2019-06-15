، رسمياً.. سعود آل سويلم يعلن عدم ترشحه لرئاسة النصر ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم رسمياً عدم ترشحه مجدداً لرئاسة النادي، مقدماً اعتذاره لجماهير النادي وموجهاً رسائل لهم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها:
جماهير الوفاء: كان موسماً استثنائياً بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعاً كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط.
جماهير الشمس: بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات النصر الأوفياء أن نؤسس فريقاً استثنائياً قادراً على حصد الذهب والبطولات عاماً تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لا تقل عن سنتين كأقل تقدير.
جماهير الوفاء: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله.
رسمياً.. سعود آل سويلم يعلن عدم ترشحه لرئاسة النصرعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-06-15
أعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم رسمياً عدم ترشحه مجدداً لرئاسة النادي، مقدماً اعتذاره لجماهير النادي وموجهاً رسائل لهم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها:
جماهير الوفاء: كان موسماً استثنائياً بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعاً كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط.
جماهير الشمس: بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات النصر الأوفياء أن نؤسس فريقاً استثنائياً قادراً على حصد الذهب والبطولات عاماً تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لا تقل عن سنتين كأقل تقدير.
جماهير الوفاء: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
12:26 AM
أعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم رسمياً عدم ترشحه مجدداً لرئاسة النادي، مقدماً اعتذاره لجماهير النادي وموجهاً رسائل لهم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها:
جماهير الوفاء: كان موسماً استثنائياً بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعاً كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط.
جماهير الشمس: بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات النصر الأوفياء أن نؤسس فريقاً استثنائياً قادراً على حصد الذهب والبطولات عاماً تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لا تقل عن سنتين كأقل تقدير.
جماهير الوفاء: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله.
، رسمياً.. سعود آل سويلم يعلن عدم ترشحه لرئاسة النصر ،
المصدر : الخليج 365
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