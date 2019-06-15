محمد بن مسعود - الدمام - رزق سعود بن سعد بن نور السبيعي بمولود اتفق وحرمه على تسميته (سعد) لينضم إلى شقيقتيه: ريم وروز. "الخليج 365" تبارك للسبيعي بالمولود الجديد، وتسأل الله أن يكون من مواليد السعادة ويقر به أعين والديه. "سعد" ينير منزل "السبيعي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-14 رزق سعود بن سعد بن نور السبيعي بمولود اتفق وحرمه على تسميته (سعد) لينضم إلى شقيقتيه: ريم وروز. "الخليج 365" تبارك للسبيعي بالمولود الجديد، وتسأل الله أن يكون من مواليد السعادة ويقر به أعين والديه. Advertisements 14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440 11:44 PM رزق سعود بن سعد بن نور السبيعي بمولود اتفق وحرمه على تسميته (سعد) لينضم إلى شقيقتيه: ريم وروز. "الخليج 365" تبارك للسبيعي بالمولود الجديد، وتسأل الله أن يكون من مواليد السعادة ويقر به أعين والديه. ، "سعد" ينير منزل "السبيعي" ،

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