شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سنغافورة تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:52 مساءً, 14 يونيو 2019 م المناطق - واس أدانت سنغافورة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين وهدد سلامة الطيران المدني.

جاء ذلك في البيان الذي صدر اليوم عن وزارة الخارجية السنغافورية.

وتضمن البيان إدانة سنغافورة للهجوم الذي وقع على السفن التجارية في خليج عمان، والتأكيد على ضرورة أن تظل خطوط الاتصال للملاحة البحرية حرة ومفتوحة وآمنة وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف البيان أن سنغافورة تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سنغافورة تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.