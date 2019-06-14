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2019-06-14 مدني سميراء يُخرج ناقة سقطت في خزان للصرف الصحي متابعات الخليج 365 - حائل Advertisements تمكن الدفاع المدني في محافظة سميراء بمنطقة حائل، اليوم الجمعة، من إخراج ناقة سقطت في خزان للصرف الصحي بقرية الغانمية. وبينت صورة عملية إخراج الناقة من خزان الصرف الصحي.









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