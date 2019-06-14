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البنتاجون: نركز على بناء إجماع دولي بعد الهجمات على ناقلات النفط
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي اليوم الجمعة: إن الإدارة الأمريكية تركز على بناء إجماع دولي عقب هجمات على ناقلات نفط بالشرق الأوسط ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.
وقال شاناهان للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (البنتاجون): ”ما نركز عليه أنا والسفير بولتون والوزير بومبيو هو بناء إجماع دولي بشأن هذه المشكلة الدولية“، وذلك في إشارة إلى مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف شاناهان أن دور البنتاجون في هذا الجهد سيشمل تبادل معلومات المخابرات مثلما فعلت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يوم الخميس بنشرها تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية من الجيش الإيراني وهي تزيل لغمًا لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.
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