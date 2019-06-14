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وزير الشؤون الإسلامية: خطباء الجمعة اليوم جنود لله ولرسوله وولاة أمرهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، أن في هذه الجمعة المباركة، كما تعود من زملائه خطباء الجمعة في جميع مناطق المملكة الغالية، وجد أنهم جنود لله ولرسوله ﷺ وولاة أمرهم.
وقال آل الشيخ: إن خطباء الجمعة وجدهم اليوم يدافعون عن دولة التوحيد ويستشعرون مسؤوليتهم بكل صدق وأمانة، وما قدموه على المنابر من استهجان للإرهاب الحوثي الإيراني خير دليل فلهم منه الشكر.
وأجمع خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة على التنديد بالعدوان الحوثي الإيراني الذي يستهدف الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدين أن الحوثيين ومن يقف خلفهم قد تمادوا في غيهم وطغيانهم ضاربين بكل القيم والقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.
جاء ذلك خلال خطبتي صلاة الجمعة التي ألقوها اليوم واستهلوها بالوصية بتقوى الله عز وجل كما أمر في قوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، مؤكدين أن هذه التنظيمات الإرهابية لا تعرف سوى انتهاك الحرمات وعمليات التخريب وإثارة الفتن.
وأكد الخطباء أن القيادة تبذل دون حساب وتعمل دون كلل من أجل أمن ورخاء وعز ونصرة الدين، فلولاة الأمر علينا أن نقابلهم بحسن الدعاء وجميل الثناء وصدق الولاء.
ودعوا في ختام خطبهم إلى الالتفاف والتعاضد والتعاون والدعاء للجنود المرابطين بالحدود، والتحذير من خطر الشائعات.
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