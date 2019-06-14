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ماريا معلوف: تركيا تزحف زحفًا مميتًا لاسترضاء المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الإعلامية والكاتبة اللبنانية ماريا معلوف، أن تركيا برئيسها رجب طيب أردوغان تزحف زحفًا مميتًا لاسترضاء المملكة الدولة القائدة للإسلام والعرب.
وشددت معلوف على أن: بوس الأيدي والتملق لن ينطلي على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما تركيا كما إيران كما قطر.. أعداء الإسلام سيخضعون طوعًا أو قهرًا للمملكة.
وتابعت: إيران لا يغير سياستها توقيع الاتفاقات ولا يبدل نهجها تغيير السياسيين ولا يقيك شرها عقد المعاهدات.. إن الإرهاب لا دين له.. الإرهابي هو الخميني ودولته العنصرية.. تفجير مطار أبها وتفجير ناقلات النفط في خليج عمان وتفجيرات الفجيرة أعمال إرهابية طائفية صفوية إيرانية.
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