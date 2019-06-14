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محمد عبده وخالد عبدالرحمن في القصيم بليلة من ليالي الطرب

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2019-06-14

محمد عبده وخالد عبدالرحمن في القصيم بليلة من ليالي الطرب

متابعات الخليج 365 - القصيم

أحيا فنان العرب محمد عبده و”مخاوي الليل” خالد عبدالرحمن، حفلًا غنائيًّا كبيرًا، مساء اليوم الجمعة، بإستاد مدينة الملك عبدالله في القصيم.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي الطرب الأصيل، فيما وثقت بعض الصور هذا الحضور وبعض اللقطات من الحفل.

وأكد حضور أن الحفل يعد ليلة من ليالي الطرب، حيث يأتي بتنظيم من روتانا.

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وشدا محمد عبده وخالد عبدالرحمن بباقة من أفضل أغانيهما فأطربوا الحضور وألهبوا الأجواء.





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