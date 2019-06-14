الان تتابع مدرجات ملعب بريدة تغص بالجماهير في حفلة محمد عبده وخالد عبدالرحمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
شهدت حفلة الفنان محمد عبده وخالد عبد الرحمن حضورا جماهيريا غفيرا، والتي أقيمت ببريدة في منطقة القصيم مساء اليوم الجمعة.
وكانت هيئة التربية قد أعلنت أن تذاكر الحفل قد نفدت خلال عشرين دقيقة من الإعلان عن بدء بيعها.
وأظهرت صورا من الحفل حضورا كثيفا من الجماهير تفاعل مع المقطوعات والأغاني المقدمة.
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