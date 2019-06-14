بعد تنديدهم بالإرهاب الحوثي الإيراني.. آل الشيخ: خطباء الجمعة جند لله ورسوله وولاة الأمر

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ “في هذه الجمعة المباركة كما تعودت من زملائي أصحاب الفضيلة خطباء الجمعة في جميع مناطق المملكة الغالية وجدت أنهم جنود لله ولرسوله ﷺ وولاة أمرهم، يدافعون عن دولة التوحيد ويستشعرون مسؤليتهم بكل صدق وأمانة،وما قدموه على المنابر من استهجان للإرهاب الحوثي الإيراني خير دليل فلهم منا الشكر”.

وكتب الدكتور آل الشيخ في تغريدة سابقة “إذا أردتم معرفة خصوم الإسلام وأعدائه والناقمين على المسلمين والساعين لتشريدهم وتدمير ديارهم وقتلهم ، فابحث عن أعداء السعودية قيادة وأرضاً وشعباً، فهم هم.

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وأجمع خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة على التنديد بالعدوان الحوثي الإيراني الذي يستهدف الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدين أن الحوثيين ومن يقف خلفهم قد تمادوا في غيهم وطغيانهم ضاربين بكل القيم والقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.

جاء ذلك خلال خطبتي صلاة الجمعة التي ألقوها اليوم واستهلوها بالوصية بتقوى الله عزوجل كما أمر في قوله جل وعلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، مؤكدين أن هذه التنظيمات الإرهابية لاتعرف سوى انتهاك الحرمات وعمليات التخريب وإثارة الفتن.

وأكد الخطباء، أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – تبذل دون حساب وتعمل دون كلل من أجل أمن ورخاء وعز ونصرة الدين، فلولاة الأمر علينا أن نقابلهم بحسن الدعاء وجميل الثناء وصدق الولاء.

ودعوا في ختام خطبهم إلى الالتفاف والتعاضد والتعاون والدعاء للجنود المرابطين بالحدود، والتحذير من خطر الشائعات.