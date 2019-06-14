الان تتابع ضبط كميات من الأدوية الجنسية والنفسية داخل صيدلية دون ترخيص في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 11:06 م, 14 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبط صيدلية في جدة بعمالة وافدة تمارس المهن الصحية دون ترخيص، وتمكنت من ضبط كميات من الأدوية النفسية والجنسية يتاجرون بها دون وصفة طبية، حيث يتم تخزينها بطريقة عشوائية في مكان سكني مجاور. وحثت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على937.

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