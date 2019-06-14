جدة: ضبط عمالة وافدة تُتاجر بالأدوية النفسية في صيدلية بدون ترخيص

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، صيدلية في جدة بها عمالة وافدة تُمارس المهن الصحية بدون ترخيص.
كما ضبطت الوزارة كميات من الأدوية النفسية والجنسية تُتاجر بها العمالة الوافدة بدون وصفة طبية، ويتم تخزينها بطريقة عشوائية في مكان سكني مجاور.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المُخالفة بالإتصال على الرقم (937).
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