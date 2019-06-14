شاهد: حقيقة الخطاب المتداول لمفتي المملكة عن المرقص الشرعي

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، أن الخطاب المتداول لمفتي المملكة حول إنشاء مرقص شرعي” مفبرك وغير صحيح ” ، وهو من تصميم موقع عربي ساخر. وكان الخطاب الذي نشره الموقع، يتضمن ” زيفًا ” عرض الرأي الشرعي لمقترح إنشاء ” وايت جدة ” . وأكدت الهيئة أن موقع ” الحدود ” هو موقع أردني ساخر وهو تقليد عربي للموقع الأمريكي ” The Onion “، الشهير بنشر الأخبار الكاذبة والساخرة. وأصدرت الهيئة العامة للترفيه بياناً تؤكد فيه إنها فتحت تحقيقًا فوريًا في الفيديوهات المتداولة للنادي الليلي، كونها مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة الحكومية.

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، أن الخطاب المتداول لمفتي المملكة حول إنشاء مرقص شرعي” مفبرك وغير صحيح ” ، وهو من تصميم موقع عربي ساخر. وكان الخطاب الذي نشره الموقع، يتضمن ” زيفًا ” عرض الرأي الشرعي لمقترح إنشاء ” وايت جدة ” . وأكدت الهيئة أن موقع ” الحدود ” هو موقع أردني ساخر وهو تقليد عربي للموقع الأمريكي ” The Onion “، الشهير بنشر الأخبار الكاذبة والساخرة. وأصدرت الهيئة العامة للترفيه بياناً تؤكد فيه إنها فتحت تحقيقًا فوريًا في الفيديوهات المتداولة للنادي الليلي، كونها مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة الحكومية.