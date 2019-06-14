الكلية التقنية بنجران تبدأ استقبال طلبات القبول لـ«البكالوريوس المسائي»

تبدأ الكلية التقنية بنجران، استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440/ 1441هـ الأحد المقبل.

وسيكون التسجيل متاحًا حتى 23 من شوال الجاري، عبر بوابة القبول الموحد .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن الفرز للمتقدمين ومراسلة المرشحين لاختبار القبول يوم الخميس 24 من شهر شوال الجاري، على أن تبدأ اختبارات القبول للمرشحين من يوم الرابع من شهر ذي القعدة المقبل، موضحًا أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأكد آل عتيق، أنه سيتم إجراء الفرز للقبول المبدئي وفق معيار المفاضلة 60% لمعدل الدبلوم، و40% لاختبار التخصص في القبول، مشيرًا إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب «برمجيات» وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات.

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وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية، أن من ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج، أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة.

ودعا آل عتيق، المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًّا في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

وتستهدف الكلية التقنية بنجران، استيعاب أكبر عدد من المتقدمين للالتحاق بالتدريب بأقسام الكلية، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية المحلية في جميع مجالات التدريب التقني، مع نشر الوعي بأهمية العمل المهني في كل المجالات التقنية والفنية في أوساط المجتمع المحلي.

​كما تعمل الكلية على تهيئة البيئة التدريبية الملائمة للمتدربين بتوفير وتحسين البيئة الداخلية للكلية (المعامل والورش والتجهيزات والمعدات التدريبية)، فضلًا عن التواصل مع المجتمع الخارجي (أولياء الأمور- أرباب العمل- القطاعات الحكومية والخاصة)، المساهمة الفعالة في تعزيز ونقل التقنية الحديثة وتوطينها بالمنطقة.