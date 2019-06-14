سحب ممطرة ورياح مثيرة للغبار على مناطق بالمملكة.. السبت

توقّعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، غدًا السبت، ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن درجات الحرارة تعاود غدًا ارتفاعها المحسوس على المنطقة الشرقية، ليمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، متوقعة تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 18-45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

أما عن حالة الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون من شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 16-40 كم/ ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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ونبهت الهيئة، إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران ومحافظة شرورة، يستمر حتى الـ9 مساء اليوم الجمعة.

يأتي هذا، فيما دعت مديرية الدفاع المدني، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وقد أصدرت الهيئة تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الجمعة، توقّعت فيه أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وخاصةً الجزأين الأوسط والجنوبي منه، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأضافت أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالته متوسط الموج إلى مائج. أما الخليج العربي فتكون حركة رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.