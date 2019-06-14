23 شوال موعد نهائي لإفصاح موظف الصحة

حددت وزارة الصحة 23 من شوال موعدا نهائيا لتعبئة وثيقة الإفصاح من خلال نظام موارد، تفاديا لإيقاف خدمات الموظف الذاتية في النظام دون المساس بالراتب.

وطلبت وزارة الصحة من منسوبيها الإجابة على 7 أسئلة في وثيقة «أفصح» التي أضيفت على حساب الموظفين، بهدف تطبيق معايير النزاهة والأمانة وتحقيق الشفافية ومنع تعارض المصالح والتجاوزات المالية والإدارية.

الإفصاح لا يعني المخالفة

قالت مدير عام تخطيط الموارد البشرية والتنمية التنظيمية بوزارة الصحة، مدير مكتب الإفصاح وتعارض المصالح «أفصح» الدكتورة أريج الجهني إن «الوثيقة إلزامية لجميع منسوبي وزارة الصحة من معارين ومتعاقدين، وإفصاح الموظف لا يعني مخالفته»، مشيرة إلى ضرورة تعبئة الموظف لوثيقة الإفصاح من خلال نظام موارد قبل 23 شوال لتفادي إيقاف خدمات الموظف الذاتية في نظام موارد دون المساس بالراتب.

النزاهة والشفافية

أبانت الجهني أن «الهدف الأساس الذي يسعى إلى تحقيقه مكتب الإفصاح هو توفير بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية والعدالة والمساواة، والحد من المخالفات المالية والإدارية، وحالات تعارض المصالح في كافة الإدارات التابعة لوزارة الصحة، ويتم هذا بشكل أساسي من خلال تفعيل ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 555 عام 1437».

الأسئلة السبعة

1ـ هل لديك أقارب في وزارة الصحة؟

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2ـ هل سبق أن اتخذت قرار تعيين أحد أقربائك في وزارة الصحة؟

3ـ هل يوجد لديك أو لأحد أقربائك مصلحة في ترسية عقد مع وزارة الصحة؟

4ـ هل يوجد لديك أو لأحد أقربائك مصلحة في إصدار تراخيص تابع لوزارة الصحة؟

5ـ هل هناك تعاملات عقارية سواء بيع أو تأجير للوزارة؟

6ـ هل لديك تعاملات تجارية بالوزارة؟

7ـ هل لديك إنتاج فني أو فكري ذو عائد مالي من الوزارة؟